«تريندز» يشارك في القمة العالمية الافتراضية لمراكز البحوث 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان )

شارك «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، في القمة العالمية الافتراضية لمراكز البحوث 2020 التي نظمها «معهد لودر» التابع لجامعة بنسلفانيا الأمريكية حول دور مراكز البحوث والدراسات والتفكير في مواكبة التحولات العالمية الراهنة.

وشارك في هذه القمة ممثلون عن أهم مراكز البحوث والدراسات والتفكير من مناطق مختلفة من العالم من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية، وقد مثل «مركز تريندز» في هذه القمة الباحث سلطان الربيعي الذي أشار إلى أن التطورات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد جائحة «كوفيد 19» شكّلت تحدياً أمام مراكز البحوث والدراسات والتفكير الدولية، ليس لدراسات تداعياتها فقط في المجالات كافة، وإنما لاستشراف مساراتها المستقبلية، بما تتيحه من فرص وما تفرضه من تحديات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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