8.7 ملايين درهم من «القلب الكبير» لترميم مستشفى في بيروت

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن دعم مشروع تجديد وترميم وحدة الطوارئ والصدمة في المركز الطبي التابع لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت، الذي أصيب بأضرار جسيمة جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية في أغسطس الماضي، بمبلغ 8 ملايين و702912 درهماً «2369300 دولار».

حملة

ويأتي المشروع في إطار حملة «سلامٌ لبيروت» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أغسطس الماضي، وذلك بهدف تكثيف الجهود المحلية والدولية لتوفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.

ويتضمن مشروع الترميم، الذي انطلق في شهر ديسمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، أعمال تطوير البنية التحتية للمركز الطبي وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات الإدارية، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لوحدة الطوارئ في المستشفى، الممولة بالكامل من المؤسسة والتي ستحمل اسم «مؤسسة القلب الكبير»، لتقدم خدماتها العلاجية لـ40 ألف مريض سنوياً، ما يسمح لهذه المؤسسة الخيرية من توسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

مكانة

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «جاء اختيار مؤسسة القلب الكبير لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت تقديراً لمكانته التاريخية والاجتماعية، إذ يمثل أحد ملامح الهوية التراثية للمدينة، حيث بدأ في تقديم الخدمات الصحية المجانية منذ نحو 140 عاماً ليصبح ملاذاً علاجياً لغير القادرين على توفير تكاليف العلاج، ومعلماً أساسياً من معالم ذاكرة المدينة وسكانها».

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