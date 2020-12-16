«اجتماعية الوطني» تناقش تحديات التلاحم الأسري

المصدر: (دبي - البيان )

نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، الحلقة النقاشية الافتراضية الثانية «عن بعد» تحت عنوان «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، مساء أول من أمس، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة».

وشهدت الحلقة مشاركة عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في الشؤون الأسرية والإعلاميين.وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: هند حميد بن هندي العليلي «مقررة اللجنة»، وناعمه عبد الرحمن المنصوري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وحميد علي العبار الشامسي. كما شارك في الحلقة صابرين حسن اليماحي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

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