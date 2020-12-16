خليفة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة الجمعة

المصدر: أبوظبي ـ وام

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق وذلك تيمناً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الإمارة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل بعشر دقائق، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلباً لنزول الغيث. ودعا الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، المواطنين والمقيمين إلى أداء صلاة الاستسقاء لكل مسلم قادر، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً على الإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، وإلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين.

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