وزارة تنمية المجتمع تتيح رسوم مراكز تأهيل أصحاب الهمم على موقعها

المصدر: دبي - نورا الأمير

أدرجت وزارة تنمية المجتمع الرسوم الدراسية لمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم غير الحكومية البالغ عددها 65 مركزاً على مستوى الدولة وجعلتها متاحة على موقعها الإلكتروني.

وتضمنت الرسوم الخدمات المتكاملة ورسوم الدراسة والجلسات العلاجية الفردية والتقييم ورسوم المواصلات ورسوماً أخرى، فيما أظهر موقع الوزارة الرسمي تلقيها 7 طلبات إصدار ترخيص لمراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم، مشترطة أن يكون صاحب الرخصة مواطناً، مع إجازة وجود شركاء بنسبة 49 % لغير المواطنين، وأن يقدم المركز الخدمات المصرح له القيام بها مع تعيين الكادر الإداري والفني حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة، وتوفير جميع المعلومات والإحصائيات التي يتم طلبها من قبل الوزارة، مشددة على أخذ الموافقات على تعيين الموظفين، واختيار المبنى مناسباً لنوع الخدمة المقدمة واعتماد بطاقة أصحاب الهمم كمستند رسمي مطلوب لتسجيل الحالات في المركز.

جلسات

وتراوحت الرسوم الدراسية للخدمات المتكاملة بين 12 إلى 88 ألف درهم، فيما تباينت رسوم الجلسات العلاجية الفردية والتقييم النفسي الشامل وجلسات تعديل السوك وجلسات علاج النطق والعلاج الوظيفي والتربية الخاصة والتقييم النفسي الشامل بين 250 إلى 5000 درهم، فيما بلغت رسوم المواصلات للمراكز ما بين 750 إلى 10 آلاف درهم شهرياً لمدة تسعة أشهر.

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