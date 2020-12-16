4 ملايين رخصة قيادة مسجلة في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد محسن

أوضح العميد جمال سالم عبد الله العامري، المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، أن عدد الحاصلين على رخصة القيادة في الدولة سجل أكثر من 4 ملايين رخصة قيادة، بينما تجاوز عدد المركبات 3.5 ملايين مركبة، كما أشار إلى أن إمارة أبوظبي تشهد يومياً دخول وخروج أكثر من 8 ملايين رحلة، وأن دولة الإمارات تمتلك شبكة طرق حديثة يتجاوز طولها 16 ألف كيلومتر.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية لملتقى «نظم وقوانين مرورية» والذي تنظمه جمعية كلنا الإمارات، على منصة «زوم» ويستمر لغاية الثلاثاء المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور والتعريف بالنظم المرورية والقوانين المعمول بها لتحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطرق من السائقين والمشاة.

أسباب الحوادث

وتحدث العميد جمال العامري عن أعلى 10 مسببات للحوادث المرورية، والتي جاء أبرزها: «الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية». وبلغت أعلى نسبة في حوادث الصدم الخلفي، بالإضافة إلى الحوادث المرورية حسب وقت الحادث، والتي أشارت إلى أن فترة المساء تشهد الحد الأعلى من الحوادث.

وتناول العامري في محاضرته الحوادث المرورية، والتي تقع حسب حالة سطح الطريق وجاءت أعلى نسبة فيها على الطرق الجافة، مشيراً إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة هي الفئة الأكثر ارتكاباً للحوادث المرورية، ونسبة الحوادث التي يرتكبها الذكور أعلى من الحوادث المرتكبة من قبل الإناث.

ضبط

وفي الجزء الثاني من المحاضرة، تحدث العامري، عن آثار النظم المتطورة في حفظ حقوق مستخدمي الطرق والمركبات، واستعرض بالشرح أجهزة الضبط الحديثة المستخدمة في إمارة أبوظبي؛ ومنها نظام قطع الإشارة الحمراء، ومشروع ترقية دوريات المرور إلى دوريات ذكية، ومشروع تحرير المخالفات المرورية عن طريق الهواتف الذكية، وتطوير منظومة «الأبراج الذكية» للتحكم بالسلامة المرورية حسب حالة الطقس، بالإضافة إلى رادار «حاذر» لمخالفة غير الملتزمين على معابر المشاة.

وتحدث عن المخالفات التحذيرية للسائقين لرفع نسبة الوعي لديهم قبل تحرير مخالفة حقيقية، وأشار إلى مكافآت السعادة التي تمكّن الضباط من إصدار مكافأة السعادة لشخص قام بالالتزام بقوانين السير والمرور لتحفيز السائقين على الالتزام والقيادة بطريقة آمنة.

جهود

شدد العميد جمال العامري على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني ومنظومة وزارة الداخلية ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي والجهات المعنية، لرفع مستوى وعي الجمهور بالأنظمة والقوانين.

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