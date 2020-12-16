إرشادات لسلامة الصغار خلال الإجازة الشتوية

المصدر: (الشارقة - البيان)

مع بداية العطلة الشتوية المدرسية في دولة الإمارات، وتزايد الرحلات البرية ومغامرات السفاري، وتجمع العائلات في الحدائق والمنتزهات، تقدم إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، سلسلة من النصائح وإرشادات السلامة العامة والسلوكيات الصحيحة التي يتوجب على أولياء الأمور اتباعها لحماية أطفالهم من التعرض لأي خطر أو حادث سواء أثناء خروجهم أو تواجدهم في المنزل. وتنصح سلامة الطفل أولياء الأمور بالحديث مع أطفالهم عن طبيعة المكان المتجهين إليه قبل الخروج من المنزل، وأن يكونوا مهيئين نفسياً للمكان وأهم الإجراءات التي يجب أن يلتزموا بها حتى لا يتعرضوا لأي مخاطر، وعلى الأهل الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون المكان مناسباً لفئات أطفالهم العمرية.

وتؤكد سلامة الطفل ضرورة التزام الأطفال بوضع حزام الأمان، وجلوسهم في مقاعد السيارة المخصصة لهم، مع التأكد من إغلاق زر التحكم بالأبواب والشبابيك من قبل السائق حفاظاً على سلامتهم.

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