«المالية»: 28.7 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين 2019

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين الشقيقة وهو ما تعكسه الأرقام والبيانات الإحصائية الاقتصادية لعام 2019 إذ تؤكد الإمارات دائماً دعمها لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين وهنأت الوزارة المملكة وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام.

وأفادت وزارة المالية وكالة أنباء الإمارات «وام» بهذه المناسبة بأنه لطالما أكدت الأرقام والبيانات الإحصائية عمق ومتانة العلاقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين، مضيفة أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومملكة البحرين خلال 2019 بلغ 28.7 مليار درهم مقارنة مع 28.2 مليار درهم عام 2018 ما يعكس التطور والنمو المستمرين للعلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد مواطني مملكة البحرين الذين زاروا الإمارات خلال عام 2018 بلغ نحو 224.861 مواطناً بحرينياً، فيما بلغ عدد المواطنين الإماراتيين الذين زاروا المملكة في العام الماضي 64.463 مواطناً إماراتياً، وذلك في ظل تنوع المرافق السياحية الرائدة في البلدين الشقيقين.

صفقات العقارات

وأضافت وزارة المالية أن صفقات العقارات واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين البحرينيين الراغبين بدخول السوق العقاري في الإمارات مشيرةً إلى أن عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات العام الماضي بلغ 3041 مواطناً بحرينياً ليصل العدد التراكمي إلى 13.790 بحرينياً، فيما بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين الإماراتيين في البحرين 760 إماراتياً في 2018 ليصل العدد التراكمي إلى 2891 إماراتياً عام 2018.

وقالت الوزارة إن بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما تتوفر في الدولة مرافق البنية التحتية المتطورة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الإمارات ميزة تنافسية على دول أخرى، ما انعكس على أعداد التراخيص الممنوحة للمواطنين البحرينيين، إذ بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة للمواطنين البحرينيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات 3773 رخصة لعام 2018 بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين الإماراتيين بمملكة البحرين 1704 رخص.

نمو

ذكرت وزارة المالية أن قيمة رأس المال البحريني في الشركات المساهمة العامة بالإمارات بلغت 6.1 مليارات درهم خلال عام 2019 مقارنة مع 5.4 مليارات درهم خلال العام 2018 فيما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين في هذه الشركات 16.000 مستثمر لعام 2019 في حين بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين في البحرين 7312 مستثمراً إماراتياً خلال عام 2018 لافتةً إلى أن عدد البنوك البحرينية العاملة في الإمارات «بنك واحد» خلال عام 2019 فيما بلغ عدد البنوك الإماراتية العاملة في البحرين 3 بنوك خلال عام 2018.

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