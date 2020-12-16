170 % قفزة تجارة دبي مع البحرين خلال 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أفادت جمارك دبي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع المملكة سجلت قفزة بواقع 170 % في 10 سنوات خلال الفترة من (2010 -2019)، لتصل إلى16.37 مليار درهم بنهاية العام 2019 مقارنة مع 6 مليارات درهم في العام 2010، فيما بلغ قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 5.37 مليارات درهم للنصف الأول من العام الجاري، وزعت بقيمة 2.4 مليار درهم واردات و 918 مليون درهم صادرات وملياري درهم إعادة تصدير.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نهنئ أشقاءنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني الـ 49، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة لتحقيق المزيد من النمو في التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة».

وأضاف:«ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ونحن نحرص في جمارك دبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تحفيز العمليات التجارية ودعم تسهيل إجراءات المسافرين».

وأشار أن التبادل التجاري بين دبي ومملكة البحرين شهد تطوراً ملموساً خلال السنوات العشر الأخيرة حيث سجلت قيمة التجارة في العام 2010 نحو 6 مليارات درهم وزعت بين 2.2 مليار درهم واردات و 2.7 مليار درهم صادرات، و1.1 مليار درهم إعادة تصدير، فيما بلغت قيمة التجارة في العام 2019 نحو 16.3 مليار درهم وزعت بنحو 8.8 مليارات درهم واردات، و2.7 مليار درهم صادرات و 4.8 مليارات درهم إعادة تصدير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز