حمدان بن زايد: الإمارات تمضي قدماً في تعزيز مسيرتها الرائدة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي قدماً في تعزيز مسيرتها التنموية الرائدة من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة الصديقة للبيئة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

وقال سموه إن الإمارات تضع آمالها وتطلعاتها في الأجيال المتسلحة بالمعرفة والعلوم الحديثة فابن الإمارات هو المحور الأول والرئيس لهذه الخطط لذلك فليس من الغريب أن تكون الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وثقافياً هي محل الاهتمام الأول لقيادة الإمارات، وها هي اليوم تدير العديد من المشاريع التي تتطلب درجة عالية من التخصصية وفي مقدمتها البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة واستدامتها.

جاء ذلك خلال الاتصال المرئي الذي أجراه سموه مع عدد من قيادات ومهندسي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها اطلع خلاله على مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي والتقدم الجاري في تطوير محطات براكة للطاقة النووية بحضور خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومحمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ونقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في بداية الاتصال تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يعود لسموهما الفضل الأول بعد المولى عز وجل في تطوير ونجاح هذا المشروع وتمنيات سموهما للعاملين في المؤسسة بالتوفيق والنجاح.

وقال سموه.. «يسرني أن أعبر عن سعادتي بلقائكم ومشاركتكم هذا الإنجاز الهام والمتمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100 في المئة من طاقته الإنتاجية في خطوة تمهد للتشغيل التجاري في بداية العام 2021، وهو بلا شك محطة جديدة تضاف إلى نجاحات كثيرة تحققت في بلادنا وأكدت على كفاءة وعزيمة أبناء الإمارات في المجالات كافة».

وأضاف سموه.. «أنتهز هذه الفرصة لتهنئة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وجميع المقيمين على هذه الأرض المباركة بهذا الحدث الاستراتيجي».

وقال سموه.. «في هذا اليوم نستذكر حكمة ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أهمية بناء الإنسان والاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية».

وأشار سموه إلى أنه وبالرغم من الظروف الصحية الإستثنائية والأحداث الدولية إلا أن العاملين في محطات براكة واصلوا عملهم ومجهودهم في كافة مواقع العمل بكل كفاءة واقتدار.

ودون سموه عبر «تويتر»: «اطلعت خلال اتصال مرئي على مستجدات العمل في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تقدم كبير وإنجازات متواصلة يحققها أبناء الدولة في هذا المشروع الوطني الإستراتيجي، فخورون بوصول المحطة الأولى في براكة إلى 100 % من طاقتها الإنتاجية، وسنحتفل قريباً بالتشغيل التجاري للمحطة».

ووجه خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الشكر والتقدير لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمتابعة سموهما المستمرة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي. كما تقدم ببالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لدعمه المستمر.

وأكد محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن توجيهات القيادة الرشيدة كانت وراء النجاحات الكبيرة التي تحققت على صعيد تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقة النووية السلمية.

شكر

عبّر عدد من المهندسين الإماراتيين المتخصصين في تشغيل المفاعلات النووية، الذين حضروا الاتصال المرئي، عن شكرهم لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وللقيادة الرشيدة التي وفرت كافة أشكال الدعم والفرص للكفاءات الإماراتية، وأعربوا عن فخرهم بكونهم جزءاً من هذا المشروع الكبير الذي يرسخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز