98 % التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية في دبي

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي 2252 زيارة رقابية على المؤسسات منذ بداية الشهر الجاري، وتم مخالفة مؤسسة، وتوجيه 34 تنبيهاً، ولم تسجل أي حالة إغلاق، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلامة العامة 2217 مؤسسة، بنسبة التزام إجمالية للمؤسسات بلغت 98 %.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على تنفيذ حملات تفتيشية يومياً للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتحرير مخالفات الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، ويتم التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات والتدقيق على جميع الاشتراطات.

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