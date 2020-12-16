«ميدام» يوصي بوضع تشريعات تحكم عمليات التجميل

المصدر: (دبي - عماد عبد الحميد)

أوصى مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2020» والذي عقد في مركز المؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال - دبي فيستفال سيتي بمدينة دبي يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري بمشاركة العديد من الجمعيات والأكاديميات العالمية المهتمة بالأمراض الجلدية وطب التجميل، وبتمثيل من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة وضع تشريعات تحكم عمليات التجميل والتخصصات المتعلقة بها من كافة جوانبها بالتعاون مع الجهات الصحية والجمعيات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وفرض رقابة دائمة ومتابعة على كافة مراكز التجميل وضرورة إصدار التراخيص الرسمية المنظمة لهذه الجهات، إضافة إلى الحرص على اعتماد رسمي لبرامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات الصحية بالدولة في كل ما يتعلق بالإجراءات التجميلية العلاجية منها والجراحية وكل من يعمل في هذا المجال من الاختصاصات الطبية الأخرى.

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