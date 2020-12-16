بلدية العين و«مساندة» تنجزان مشروع خطوط ري وخزانات القطاع الشرقي

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت بلدية مدينة العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجازهما لكافة أعمال مشروع إنشاء خطوط ري رئيسية وفرعية وخزانات للقطاع الشرقي بمدينة العين، وذلك على مساحة 30 كيلومتراً، بتكلفة بلغت 58.4 مليون درهم.

وأفاد الجانبان بأن المشروع يخدم مدينة العين والمناطق السكنية والتجارية المحاذية للطريق الدولي بين سلطنة عمان الشقيقة ودولة الإمارات، ما سيكون له أكبر الأثر في زيادة العوائد والمنافع والاقتصادية وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة ومدينة العين.

ويستهدف المشروع تأمين ما يكفي من إمدادات المياه المعاد تدويرها لري الغطاء النباتي الحالي والمستقبلي، والتأكد من كميات توفر المياه المعاد تدويرها للمستقبل وتطوير أعمال التجميل الطبيعي، إضافة إلى الاستخدام المستدام والفعال للمياه والحد من استخدام المياه الجوفية، والتحكم الأوتوماتيكي بالكامل للمياه ومراقبة نظام الري للقطاع الشرقي.

ويأتي إنجاز المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوفرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في توطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأفادت بلدية مدينة العين أن المشروع يستهدف إيقاف استنزاف المياه الجوفية العذبة بالقطاع الشرقي والذي شمل مناطق مزيد وأم غافة والظاهر، إلى جانب تلبية احتياجات القطاع الشرقي للزراعات التجميلية والمماشي بما يتناسب مع التطور الحضري في هذه المن

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