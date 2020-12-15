زكي نسيبة يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي- البيان

التقى معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، صباح أمس، مع بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة، في اجتماع افتراضي تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لدى الهند، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي والتبادل الطلابي بين جامعة الإمارات والجامعات الهندية.

كما تناول الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يوجد 138 طالباً وباحثاً من الجنسية الهندية يدرسون في برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه بجامعة الإمارات.

وأكد معالي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أهمية الجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في نقل المعرفة، وتطوير العمل البحثي المشترك في مختلف التخصصات تماشياً مع رؤية جامعة الإمارات لتحقيق الأهداف العلمية والبحثية والتعليمية المشتركة في القطاعات الاستراتيجية.

وقال معاليه، إن الجامعة تسعى لتعزيز التواصل الثقافي والعلمي وبرامج تبادل الطلبة والبحوث العلمية والتطبيقية، واستهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والاستعداد للخمسين عاماً القادمة في تحقيق ريادة التعليم العالي والعلوم على المستويين الإقليمي والدولي.

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