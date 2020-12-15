«الحوسبة والمعلوماتية» في جامعة الشارقة تعقد اجتماع المجلس الاستشاري

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة للعام الأكاديمي 2020/2021، بحضور الدكتور شريف صدقي نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد عبيدات عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية وأعضاء المجلس، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية.

وأعرب الدكتور شريف صدقي بالنيابة عن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن سعادته بهذا اللقاء، وأكد أهمية الاقتراحات والآراء التي من شأنها تطوير جامعة الشارقة وبالتحديد كلية الحوسبة والمعلوماتية والعمل على ربط الكلية والجامعة بالحياة الواقعية والطلبة ذوي الكفاءة العالية للممارسة العملية في سوق العمل، إلى جانب مناقشة إجراء بعض التعديلات والتحسين وإنشاء برامج جديدة للتفاعل مع المجتمع، وإرشاد الطلبة في مجال العمل وتقديم الدعم لهم.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد عبيدات، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، نبذة عن الإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الأكاديمي 2020/2021 أهمها حصول كلية الحوسبة والمعلوماتية على المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال علوم الحاسوب والموضوعات ذات الصلة مثل هندسة الحاسوب وأنظمة المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وعلوم البيانات، وهندسة الروبوتات والتجارة الإلكترونية.

ومن ثم تطرق إلى خطة العمل المستقبلية للكلية في الاعتماد الأكاديمي للبرامج وطرح برامج حديثة للدراسات العليا بما في ذلك درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب، فضلاً عن المؤتمرات الدولية والمنتديات وورش العمل، وغيرها العديد من الأنشطة البحثية التي تمت بمشاركة العديد من الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الشراكات والعلاقات الفعالة واتفاقيات التعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الرائدة عالمياً، كما عرض مؤشرات الأداء المتزامنة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة. مختتماً كلمته بأهم المعايير التي يجب مناقشتها من قبل أعضاء المجلس.

ضم المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية كلاً من الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ورئيس المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، ونور علي النومان مديرة دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والدكتور فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وزينة سعدي مدير الحسابات سيسكو الشرق الأوسط، وعبد الله هاشم الرئيس التنفيذي الاتصالات للخدمات القابضة، والسيد أدريان م.

بيكرينغ، المدير العام الإقليمي لشركة Red Hat MENA، وسمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سامتيك ميدل إيست، والدكتورة بشرى البلوشي مدير البحث والابتكار في مركز دبي للأمن السيبراني.

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