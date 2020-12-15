تحذير مهم من بريد الإمارات لمتعامليه

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا بريد الإمارات متعامليه إلى توخي الحذر الشديد خلال التفاعل والرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تدعي أنها من المجموعة.

وأكد بريد الإمارات في بيانه أنه يوفر بوابة دفع آمنة عبر الموقع الإلكتروني emiratespost.ae وهي الوسيلة الوحيدة للدفع الإلكتروني للشحنات ومنتجات التجزئة.

وشدد بريد الإمارات أن جميع روابط الدفع عبر الإنترنت تتضمن النطاقات emiratspost.ae أو epg.ae، وأن بريد الإمارات لن يقوم أبداً بإعادة توجيه متعامليه إلى بوابات دفع خارجية ولن تطلب أبداً مشاركة المعلومات الشخصية.



وينوه بريد الإمارات أنه رصد وتعامل مع ملاحظات من المتعاملين منذ علمه بهذا النشاط ويقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد من أعمال هذه الحسابات الاحتيالية.

ومن هذا المنطلق، يدعو بريد الإمارات المتعاملين في حال تلقيهم بريداً إلكترونياً مشبوهاً إلى التواصل مع فريق خدمة المتعاملين في بريد الإمارات عبر الاتصال بالرقم 600599999 أو عبر البريد الإلكترونيCS@emiratespost.ae لتوضيح صحة الادعاء والتحقق منه.

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