محمد بن راشد يهنئ البحرين باليوم الوطني الـ49

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مملكة البحرين قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني الـ49.. وذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49.. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا.. وأدام عليهم عزهم ومجدهم وحفظ أمنهم وأمانهم."

#محمد_بن_راشد : نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ49 .. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم .. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا .. وأدام عليهم عزهم ومجدهم وحفظ أمنهم وأمانهم ..#البحرين_قلب_وعين pic.twitter.com/jYFGd5Wl16 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز