محمد بن راشد: نبارك لأم الإمارات المركز الأول عربياً و 18 عالمياً في المساواة بين الجنسين

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك بتحقيق الإمارات إنجازاً عالمياً وضعت أسسه الأولى منذ عقود بالوصول للمركز الـ 18 عالمياً مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

وقال سموه عبر تويتر: نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك إنجاز عالمي وضعت أسسه الأولى منذ عقود .. ونثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة الشيخة منال بنت محمد بن راشد .. ونشكر كل جهة تثق في قدرة المرأة على العطاء .. وتمنحها فرصة المشاركة في تعزيز مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل

وأضاف: حددنا لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هدف انضمام دولة الإمارات لأفضل 25 دولة في هذا المجال عام 2021.. وقبل نهاية 2020..أنجزنا الهدف بتقدّم الدولة إلى الترتيب 18 عالمياً في مؤشر الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً.

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