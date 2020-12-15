حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعديل المرسوم الأميري بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 2020م بتعديل المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2016م بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم بأن يُستبدل بنص المادة رقم (2) من المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2016م بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" وتعديلاته النص الآتي : تُنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة تُسمى : مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" .

وتكون مملوكة بالكامل للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من حاكم الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.



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