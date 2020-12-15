تجديد رخصة القيادة دون زيارة مراكز الخدمة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين لتجديد رخصة قيادة المركبة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني دون الرجوع لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين وذلك بإجراء فحص طبي للنظر في عيادات مراكز صحة ومستشفيات الشركاء الاستراتيجين لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية ومن ثم دخول التطبيق الذكي أو الموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي لاستكمال إجراءاتهم.

وأوضحت ان هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وأنه بإمكان المتعامل الاستفادة من خدماتها الذكية والتي تشمل تجديد رخصة القيادة ، ودفع المخالفات المرورية، وتجديد ملكية المركبة وفتح ملفات التقدم للحصول على رخص القيادة، وإصدار بدل فاقد ملكية مركبة ورخصة قيادة وبدل رخصة تالفة وتأجيل فحص رخصة القيادة وتقديم موعد فحص رخص القيادة وغيرها.

وأكدت اهتمامها المستمر بمواصلة تطوير الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات بطرق ذكية للمتعاملين من طالبي الخدمات المرورية والشرطية المتنوعة .

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