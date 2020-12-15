عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير الصناعة والتجارة الروسي

المصدر: موسكو - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على عشاء عمل في موسكو دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية روسيا الاتحادية- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها العلوم والذكاء الاصطناعي والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطيران.

كما بحثا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأهمية تطويرها واكتشاف المزيد من مجالات الاستثمار على كافة المستويات.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين من أجل احتواء آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة لضمان إيصال اللقاحات إلى كافة الدول.

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة وأهمية تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

من جانبه رحب دينيس مانتوروف بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أكد تطلع بلاده لمشاركة بارزة في إكسبو 2020 دبي الذي يقام العام المقبل.. معرباً عن تمنياته بالتوفيق لدولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي البارز.

حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية.

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