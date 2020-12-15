مشاريع خدمية بالقطاع الجنوبي في العين بـ960 مليوناً

المصدر: (العين - وام)

تواصل بلدية العين تطوير المرافق الخدمية والترفيهية في مناطق القطاع الجنوبي، عبر عدة مشاريع بدأت منذ العام 2018 من خلال رفع كفاءتها. تنوعت المشاريع بين إنشاء حدائق مصغرة، وتطوير الحدائق القائمة وصيانة الدوارات الرئيسية في هذه المناطق، مع تجميل هذه الحدائق والدوارات بالزراعات التجميلية التي تعتمد على العناصر النباتية وغير النباتية، التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه، والتي نفذتها البلدية وفقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير المرافق الخدمية والترفيهية المقدمة في هذه المناطق.

وتعكف البلدية حالياً على وضع خطة لتنفيذ مشاريع مستقبلية في القطاع الجنوبي خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تقديرية تفوق 960 مليون درهم، وذلك لمشاريع خاصة برفع كفاءة الطرق التي تسهم في تحسين السلامة المرورية وأعمال الطرق والبنية التحتية والمرافق الخدمية وشبكات ري الزراعة التجميلية.

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