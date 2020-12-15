«دار البر» توقع اتفاقية لفتح باب التبرع بـ «الذبائح» إلكترونياً

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت جمعية دار البر، اتفاقية تعاون مع شركة الواحة للمواشي، مالكة تطبيق «ذبيحتي»، وتهدف الشراكة الجديدة، إلى توفير خدمة التبرع بـ «الذبائح» واللحوم، عبر تطبيق ذبيحتي، وتقديمها لجمعية دار البر لصالح المحتاجين والأسر المستورة، في ظل العدد الكبير من المتبرعين، الراغبين في التبرع بذبائحهم، وصولاً إلى دعم الفئات المحتاجة في المجتمع، وتوفير احتياجاتها الغذائية.

وقّع الاتفاقية محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر، وعلي محسن عامر المدير العام لشركة الواحة للمواشي.وأوضح محمد سهيل المهيري، أن الاتفاقية، التي تسري لمدة عام قابل للتجديد، تقضي باستلام الجمعية التبرعات من «الذبائح» بشكل شهري، وتوزيعها على المستحقين، وفقاً لخطط الجمعية وأهدافها الخيرية والإنسانية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار توجهات جمعية دار البر نحو تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات المجتمعية، التي تخدم العمل الخيري والإنساني، مؤكداً أن مؤسسات القطاع الخاص، تعد شريكاً أساسياً ومكملاً وداعماً لقطاع العمل الخيري والإنساني.

وأكد المهيري أن «دار البر»، تسعى بشكل متواصل للتسهيل على عملائها من المحسنين والمتبرعين وأهل الخير، وأصحاب الأيادي البيضاء، عبر تذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوفير كافة الإمكانات والتقنيات المعاصرة والخدمات الذكية والمتطورة، واستثمارها في توصيل تبرعاتهم وصدقاتهم لصالح المحتاجين وذوي الدخل المحدود، والشرائح الاجتماعية الضعيفة، وهو ما تصب الاتفاقية الجديدة في تعزيزه ودعمه.

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