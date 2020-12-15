«بلدية الشارقة» تطلق 17 خدمة رقمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت بلدية مدينة الشارقة، 17 خدمة رقمية، ضمن الحزمة الأولى من خدمات قطاع خدمة المتعاملين وقطاع الزراعة والبيئة، للمرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي «سابق»، وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تواصل جهودها لتحويل جميع خدماتها إلى رقمية، من خلالها تبنيها لأكبر المشاريع الرقمية «سابق»، والذي يعكس حرصها على تعزيز جهود الإمارة في مجال التحول الرقمي، وتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بالكامل، ما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، واختصار الوقت والجهد على جميع المتعاملين، كما تعمل من خلاله على أتمتة جميع إجراءاتها الداخلية، بما يتطابق مع أفضل الممارسات، حيث يتكون هذا البرنامج من مشروعين، الأول يتعلق بتخطيط الموارد المؤسسية، والآخر مشروع العمليات التشغيلية.

وأوضح الطريفي أن البلدية قامت خلال المرحلة السابقة من المشروع، بحصر أكثر من 222 خدمة، لتحويلها إلى رقمية بالكامل، انسجاماً مع توجهاتها في تسريع إجراءات إنجاز مختلف المعاملات، وتقديم خدماتها بكل سهولة ويسر، وتحقيق الاستدامة وجودة الحياة، من خلال الاستغناء عن الورق، والاعتماد الكامل على الخدمات الرقمية.

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