الإمارات توقّع مع 6 دول على ميثاق «الأمم الرشيقة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت دولة الإمارات مع 6 دول على «ميثاق الأمم الرشيقة»، خلال حلقة نقاش شارك في تنظيمها المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أعلن وزراء الإمارات وكندا والدنمارك وإيطاليا واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة، عن خطتهم الرامية إلى الدفع باتجاه تعزيز الابتكار المسؤول وريادة الأعمال في العالم.

وبهذه المناسبة، أعربت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عن تأييدها للخطوة، وقالت: «تفخر حكومة الإمارات بتأييد شبكة «الأمم الرشيقة» التي من شأنها أن تساعد في تبني الحوكمة الرشيقة والابتكار من أجل بناء حكومات قوية وقادرة ومرنة وتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية بحلول استباقية».

ووفقاً لموقع «إس إم إي 10 اكس»، نتج هذا التعاون من مشروع «منتدى الاقتصادي العالمي» بشأن تبني قواعد تنظيمية رشيقة ومرنة للثورة الصناعية الرابعة، تدعم استجابة الهيئات الناظمة في جميع أنحاء العالم للابتكار التكنولوجي، حيث يمهد «ميثاق الأمم الرشيقة» الطريق أمام الدول للتعاون في مساعدة المبتكرين الإبحار داخل قواعدها، واختبار الأفكار الجديدة مع الهيئات الناظمة وتوسيع مداها عبر أسواق الدول السبع.

أما المجالات ذات الأولوية للتعاون فتمثل: الاقتصاد الأخضر والتنقل والبيانات والخدمات المالية والمهنية والتشخيص الطبي والعلاج.

هذا ويحدد الميثاق التزام كل دولة في إيجاد بيئة تنظيمية تمكن الأفكار الجديدة أن تزدهر فيها.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت لدولها الأعضاء الـ37 تطوير مبادئ حول وضع قواعد فعّالة وصديقة للابتكار في الثورة الصناعية الرابعة، على أن يتم اعتمادها في عام 2021.

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