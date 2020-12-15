الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في البنية التحتية والنقل

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مع ميري ريغيف وزيرة المواصلات وسلامة الطرق لدولة إسرائيل سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وأكد معالي المزروعي - خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - حرص دولة الإمارات على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها بما يعزز من مكانتها في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوثيق العلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهتها قالت ميري ريغيف: «توجد 17 شركة وطنية في دولة إسرائيل يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية». وناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين - أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل والتي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب استعراض التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة للتحول نحو استخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة للبيئة التي تدعم تطلعات الدولتين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات من خلال ضمان السلامة المرورية وخفض نسبة التلوث. كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي.

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