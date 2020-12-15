حملة «أنت مسؤول» تحدد اشتراطات ممارسة رياضة الطائرات الشراعية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

كشفت وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الشركاء في عدد من الجهات الحكومية، عن تفاصيل واشتراطات استخدام الطائرات الشراعية من جانب ممارسيها، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الإعلامية لحملة «أنت مسؤول» عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس اللجنة، والمقدم جمال الحوسني مدير إدارة الدعم الجوي بإدارة الإسناد الأمني بوزارة الداخلية، وعلي الظنحاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، ويوسف العزيزي مدير إدارة صلاحية الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.

اشتراطات

وتستهدف حملة «أنت مسؤول» ممارسي الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات الشراعية وتعريفهم باشتراطات وأحكام ممارسة مثل هذه الرياضات بغرض الحفاظ على سلامة الأفراد. وتتمثل أبرز الاشتراطات بمراجعة أحد الأندية المعتمدة لدى الهيئة العامة للطيران المدني وهما ناديا أبوظبي للرياضات الخفيفة، ونادي الجزيرة في إمارة رأس الخيمة، والحصول على التصاريح اللازمة لقيادة الطائرات الشراعية، مع الالتزام بالطيران في الأماكن المحددة، بالإضافة إلى مراجعة الهيئة الاتحادية للجمارك للتعرف على إجراءات استيراد الطائرات وقطع الغيارات المعتمدة لدى الهيئة، كما يجب التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات لاعتماد الأجهزة اللاسلكية أو تقنيات اتصالات المستخدمة لدى الطائرات الشراعية، إلى جانب مراجعة الهيئة العامة للطيران المدني حول برامج الصيانة الدورية للطائرة، وأدوات التدريب والتشغيل.

سلامة

وأكد اللواء الريسي، أن الهدف من الحملة تعزيز الأمن وسلامة الأفراد وصنع بيئة آمنة لممارسة هذه الهوايات، مع تنفيذ القوانين المنظمة في هذا الشأن من خلال التعريف بها والاشتراطات الخاصة، والتي تشمل الأماكن المسموح بها بشكل يضمن سلامة الملاحة الجوية، وتوفير متطلبات السلامة حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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