شرطة رأس الخيمة تنقذ أوروبيين تعرضا لإصابات خلال رحلة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

تمكّن رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ شخصين من الجنسية الأوروبية، تعرضا لبعض الإصابات خلال رحلة جبلية في منطقة شحة برأس الخيمة، أثناء ممارستهما لرياضة تسلق المرتفعات والقمم واستطلاع مناظر السلاسل الجبلية في الإمارة.

وأوضح العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود سائحين أوروبيين عالقين في منطقة «شحة» مع تعرضهما لبعض الإصابات، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات العمودية «هيلكوبتر» التابعة إلى قسم جناح الجو، إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة الجبليّة، والعثور عليهما، وتقديم كافة الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم والتأكد من سلامتهما واستقرار حالتهما الصحية.

من جانبه، دعا العقيد طيار سعيد اليماحي، سيّاح الإمارة وكافة أفراد المجتمع، إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة وتجنب التوغل في المرتفعات شديدة الوعورة.

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