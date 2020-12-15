إقبال على حجز مواعيد لقاح «كوفيد 19» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد مركز خدمة المتعاملين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» (80050) إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين لتسجيل حجز مواعيد أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد ـ 19 وذلك بعد تأكيد فعالية اللقاح ومأمونيته خلال الأشهر الماضية ويحصل المتصلون في الوقت الحالي على الموعد خلال يناير المقبل نظراً للإقبال الكبير من قبل أفراد المجتمع.

وكانت الإمارات قد أجازت في 14 سبتمبر الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من الطواقم الصحية، ومن ثم الفئات الأخرى إلى أن تمت إتاحته للجميع بعد أن أثبت اللقاح الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية «سينوفارم» المأمونية والفعالية وسرعة الاستجابة بعد إخضاعه لثلاث مراحل للتجارب.

ووفرت شركة «صحة» في أبوظبي 24 مركزاً صحياً وعيادة ومستشفى لإعطاء اللقاح من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء وهي مراكز: الزعفرانة، البطين، المقطع، محمد بن زايد، بني ياس، مدينة خليفة، الفلاح، الباهية، عود التوبة، الهيلي، المويجعي، مزيد، نعمة، القوع، الهير، سويحان، وعيادة الظفرة ومستشفيات: مدينة زايد، المرفأ، دلما، السلع، ليوا، إضافة إلى مركزي مستشفى ميدكلينك ـ شارع خليفة، وجميع فروع مجموعة في بي اس في القطاع الخاص.

كما يتوافر اللقاح في مجالس الأحياء التالية في أبوظبي والعين والظفرة من 10 صباحاً إلى 8 مساء وهي مجالس: البطين، المشرف، المنهل، ربدان، الوثبة، محمد خلف، جنوب الوثبة، مركز أول رائد فضاء، فلج هزاع، الخبيصي، المرخانية، الروضة، زاخر، الصاروج، مدينة زايد، دلما، السلع، وفي دبي يتم إعطاء اللقاح في المستشفى الميداني في دبي باركس، وفي الشارقة يتم إعطاء اللقاح من 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً في مراكز: واسط، الذيد، اللؤلؤية، تعزيز صحة الأسرة، ضاحية مغيدر، المدام، كلباء، وفي عجمان يتم إعطاء اللقاح من 9 صباحاً حتى 12:30 ظهراً - ومن 5 مساءً حتى 8:30 مساءً في مركزي الحميدية ومشيرف الصحيين، وفي أم القيوين في مركز البيت متوحد، والسلمة، وفلج المعلا، وفي رأس الخيمة من 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً مراكز المعيريض والجزيرة، المنيعي وفي الفجيرة من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً ويوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً في مراكز: مريشد، الخليبية، ضدنا.

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