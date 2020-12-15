«كهرباء دبي» تنظم أسبوع الصحة والسلامة الخارجي الـ13

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي أسبوع الصحة والسلامة الخارجي الـ13، لرفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول أبرز معايير الصحة والسلامة، وأهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الفعاليات مسابقات توعوية تتيح للمشاركين الفوز بجوائز قيّمة، وتعريف الجمهور بإجراءات السلامة بالمنازل في حالات الطوارئ مثل الحريق وتسرب المياه، إضافة إلى نصائح من خبراء متخصصين في مجال الصحة والسلامة المهنية والتغذية، وشرح لمبادئ الإسعافات الأولية، وغيرها.

جهود

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة غرس وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وتشجيع سكان إمارة دبي على اتباع أنماط الحياة الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية ودعم جهود حكومة دبي الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا المستجد.

حرص

وأضاف معاليه: «تحرص الهيئة على تنظيم أسبوع الصحة والسلامة السنوي للجمهور انطلاقاً من حرصها على نشر أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصحة والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، للإسهام في تحقيق صحة وسعادة المجتمع، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وغايات خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة. وخلال هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بأكمله لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تكثف الهيئة جهودها لدعم الجهود الوطنية ونشر الرسائل الصحية التوعوية بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته، لضمان مستقبل صحي وآمن وأكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».

أنماط

وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة «سيتي ووك» في دبي مجموعة من شاشات العرض لتسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية واتباع أنماط الحياة الصحية.

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