سفير البحرين: الروابط بين المملكة والإمارات جذورها تاريخية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد السفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين، حيث أرسى قواعدها الصلبة القادة والآباء الأولون وبناها وعززها المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراهما، وواصل نهجهما الحكيم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

مصالح

وقال بمناسبة بمناسبة العيد الوطني الـ49 للمملكة الذي يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام إن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد شهدت العديد من المحطات البارزة والمتميزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون وهذا ساهم بدوره على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وقد ترسخت دعائم هذه العلاقة التي جمعت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عقود طويلة من التاريخ.

رسوخ

وأشار السفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة إلى أن العلاقات التاريخية والروابط الأسرية العميقة والوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين ازدادت تمسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد أن الملك حمد بن عيسى يؤكد دائماً اعتزازه الكبير بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في كافة المجالات.

وأكد أن العلاقات بين الإمارات والبحرين، تتسم دوماً بالانسجام في معظم القضايا الإقليمية والدولية، وتقوم على أساس المساندة المشتركة في معظم القضايا، كما كان للجنة الإماراتية البحرينية المشتركة، دور كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث آفاق التعاون بين البلدين، وفي ظل هذه العلاقات، تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

تبريكات

وختم: بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء وشعب مملكة البحرين الحبيب، سائلين المولى عز وجل أن يعيده ومملكة البحرين الغالية قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار.

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