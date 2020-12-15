«التغير المناخي والبيئة» تنضم إلى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة

المصدر: دبي - البيان

ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي وتعزيزاً لجهود الدولة في هذا المجال، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انضمامها إلى عضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعة «IUCN».

ويضم الاتحاد، الذي تأسس في العام 1948، في عضويته 1400 جهة ومؤسسة حكومية ومدنية ومجتمعية من 185 دولة حول العالم. ويمثل طرح القضايا البيئية التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز وتكثيف الجهود الدولية لحلّها لضمان حماية البيئة ومواردها وتنوعها البيولوجي وتحقيق استدامتها، الهدف الرئيس للاتحاد.

وتأتي عضوية الوزارة كخامس جهة إماراتية تنضم للاتحاد، حيث ضم لعضويته سابقاً هيئة البيئة في أبوظبي، ومحمية دبي الصحراوية، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومجموعة الإمارات للبيئة.

أولوية

وتعليقاً على الإعلان، قال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الحفاظ على الطبيعة والعمل من أجلها شكل أولوية استراتيجية في توجهات دولة الإمارات منذ تأسيسها، وبفضل رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة تم العمل على تطوير وتعزيز هذه الأولوية عبر إقرار منظومة تشريعية يتم تحديثها بشكل دائم وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع على المستويين المحلي والعالمي».

وأضاف: «يمثل انضمام الوزارة لعضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN خطوة جديدة لتعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ وحماية التنوع البيولوجي، ومواكبة التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة الطوعية الدولية بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز تنافسيتها في هذه المجالات عالمياً».

استدامة

ومن جهتها، أشادت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، بانضمام وزارة التغير المناخي والبيئة إلى عضوية الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مثمنةً الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.

تنوع

ومن جهتها، قالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تشكل عضوية وزارة التغير المناخي والبيئة للاتحاد تعزيزاً قوياً ودعماً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة».

علاقات

ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة؛ فالإمارات طرف موقع على العديد من المعاهدات ذات العلاقة، مثل اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز