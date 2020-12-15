افتتاح عيادة متنقلة للسكري في منطقة الظفرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

افتتح مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، عيادة متنقلة للسكري لخدمة سكان منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي. وتتخذ عيادة السكري المتنقلة الجديدة من مدينة زايد مقراً أولياً لتقدّم مجموعة واسعة من خدمات المراجعين التي تشمل أمراض السكري والغدد الصماء والخدمات الاستشارية وتصوير الشبكية .

ويقدّم طاقم العيادة المكوّن من ثمانية ويعملون بدوام كامل خدمات العيادة لما يصل إلى 15 مراجعاً يومياً كبداية لهذه العمليات.

وذكرت الدكتورة علياء المزروعي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن العيادة المتنقلة تُعدّ توسعة مهمة لخدمات المركز، الذي يدير في الأصل عيادتين في مدينة أبوظبي وواحدة في العين.

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