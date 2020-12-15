95 % الرضا عن خدمات مركز الطب التكميلي بـ«صحة دبي»

المصدر: (دبي- البيان)

بلغ عدد المرضى المراجعين لمركز دبي للطب التكميلي التابع لهيئة الصحة بدبي، خلال العام الماضي، 4055 مريضاً، بينهم 2732 مريضاً راجعوا عيادة الأوزون، التي تعد من العيادات الرائدة في تقديم خدماتها العلاجية لمختلف الحالات المرضية. وقال الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي:أن نسبة الرضا عن خدمات المركز، والتي وصلت إلى 95 %، لافتاً تميز خدمات المركز وارتباطه بنظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد (سلامة)، والذي يضمن أمن وسلامة وخصوصية معلومات المرضى في المركز. واستعرض الخدمات المتعددة التي تقدمها عيادة الأوزون في مركز دبي للطب التكميلي، وفقاً للحالة المرضية والتشخيص الطبي لها، مشيراً إلى النتائج المتميزة لغاز الأوزون الطبي في تسكين الألم، والشد العضلي ومتلازمة الإجهاد العام، لدى بعض الحالات المرضية

وأشار الى إن مركز دبي للطب التكميلي، يقدم علاجات وخدمات تخصصية فريدة من نوعها لمواطني ومقيمي الدولة، كما يسهم بدعم واستقطاب وتعزيز السياحة العلاجية في إمارة دبي، مشيراً إلى خطة المركز للتوسع في تقديم خدمات جديدة للطب التكميلي، لتلبية رغبات واحتياجات المتعاملين.

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