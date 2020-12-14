محمد بن راشد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة .

وقد تجاذب سموه والمسؤول الأممي أطراف الحديث حول دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في مد يد العون والمساعدة الى الشعوب والمجتمعات الفقيرة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تواجه كثير من المجتمعات مشكلات صعبة في الحصول على الدواء والغذاء في مثل هذه الظروف الطارئة .

وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالدور الإنساني الكبير الذي تطلع به دولة الإمارات تجاه هذه الشعوب المحتاجة للغذاء وذلك من خلال مؤسساتها وجمعياتها الوطنية الخيرية والإنسانية التي تصل إمداداتها ومساعداتها الى مختلف شعوب الدول الفقيرة دون تمييز خاصة دول العالم الثالث والدول الإفريقية تحديدا ،مشيرا في هذا السياق الى المهام الإنسانية العظيمة التي تقوم بها مدينة دبي الإنسانية لجهة مساعدة هذه الشعوب وتوصيل المواد الغذائية الأساسية لها جوا وبحرا بالرغم من صعوبة المواصلات وحركة الطيران في ظل الظروف المستجدة .

وأعرب السيد بيزلي عن تقديره وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية البالغ لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته الشخصية لهذا العمل الإنساني النبيل الذي ينم عن روح الأصالة وصدق القيم الإنسانية التي تلازم سموه وقيادة دولة الإمارات المعطاءة .

ونوه في ختام حديثه خلال المقابلة بأهمية دبي خاصة ودولة الإمارات عموما كمركز لوجستي عالمي يتم من خلاله إيصال جميع المساعدات الإنسانية الى محتاجيها حول العالم دون أية صعوبات أو عراقيل .

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

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