شرطة دبي تنظم جلسة حوارية حول «تأمين الأخطار الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، جلسة حوارية «عن بُعد» بعنوان: «تأمين الأخطار الإلكترونية» بهدف تسليط الضوء على أهمية تأمين الأخطار الإلكترونية، وأهم المخاطر التي يمكن أن يغطيها التأمين، ووضع المعايير والأسس الواضحة للممارسة التأمينية لممتلكات شرطة دبي في هذا المجال.

وترأس الجلسة العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وقدمتها العقيد سميرة عبد الله آل علي، مدير إدارة التأمينات في شرطة دبي.

وقال العميد محمد الرزوقي: «إن شرطة دبي تحرص على تطوير منظومة العمل بشكل دائم ومستمر وفق أرقى الممارسات وأفضل التجارب بما فيها التأمينات بمختلف أنواعها ومنها تأمين الأخطار الإلكترونية، التي تعد من التحديات العالمية الهامة في عصر التطور التقني السريع والهائل، والذي يستوجب الاستعداد الأمثل والجاهزية للتعامل مع مختلف الأخطار التي تواجه هذا المجال».

ومن جانبها استعرضت العقيد سميرة آل علي، أهمية التعرف على تأمين الأخطار الإلكترونية وأهم المخاطر التي يمكن تغطيتها ضمن هذا النوع من التأمين، ومعايير حماية الأمن الإلكتروني في أجهزة الإنترنت، والمعايير القانونية للتعامل مع البيانات، والمعايير القانونية لتحديد المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن تلك الأخطار، وممتلكات شرطة دبي والأنظمة التي يمكن تأمينها ضد تلك المخاطر وصولاً للحل المثالي، ووضع المعايير والأسس الواضحة للممارسة التأمينية لممتلكات شرطة دبي في هذا النوع من التأمين.

وخرجت الجلسة الحوارية بـ 3 توصيات وهي: دراسة معايير قبول تأمين الأخطار الإلكترونية، وإعداد مقارنات مرجعية في مجال تأمين الأخطار الإلكترونية على الصعيد المحلي والإقليمي، ودراسة مدى حاجة شرطة دبي لهذا النوع من التأمين مع الجهات المعنية.

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