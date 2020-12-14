«تريندز» و«باث أرابيا» يعززان مهارات الإلقاء والتعامل مع الإعلام والمراسلات

المصدر: أبوظبي-البيان

وقع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تعاون مع شركة «باث أرابيا» بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في إعداد الكوادر وتأهيلها لممارسة فنون العمل الإعلامي المختلفة والارتقاء بالمهارات الإدارية لموظفي الموارد البشرية.

وتنص مذكرة التعاون على تصميم البرامج التدريبية المشتركة في مجالات الإلقاء والخطابة وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة، والتعاون كذلك في تصميم البرامج الإدارية التي تستهدف تعزيز مهارات الكوادر البشرية، وخاصة في مجالات المراسلات والكتابات الإدارية، فضلاً عن إعداد الدورات المتخصصة في مجالات الإدارة بالأهداف والإدارة الذكية والحوكمة وتقييم السياسات العامة.

وتعد شركة «باث أرابيا» من الشركات المتخصصة في مجال إعداد الكوادر البشرية في مجال الاتصال الجماهيري وتأهيل المتحدثين الإعلاميين، ولديها برامج متخصصة في الارتقاء بمهارات الخطابة والإلقاء والمقابلات التليفزيونية، وتصميم الاستراتيجيات الإعلامية والمهارات الإدارية الداعمة لها.

وقد بدأت باكورة هذا التعاون بين الطرفين في برنامجين تدريبيين، الأول «فنون الإلقاء والخطابة ومواجهة الإعلام»، بهدف تأهيل باحثي مركز تريندز والارتقاء بمهاراتهم في مجال الإلقاء والخطابة والحضور الإعلامي. والثاني «التقارير والخطابات والمراسلات الإدارية»، ويستهدف تنمية مهارات المتدربين على كيفية كتابة التقارير والرسائل الإدارية.

ويتضمن البرنامج الأول مجموعة من المحاضرات يلقيها نخبة من الخبراء في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري، ستشمل مختلف مهارات الإلقاء وفنون الخطابة ومواجهة الإعلام.

كما تتناول المحاضرات أيضاً كيفية مواجهة الإعلام المرئي والمسموع من خلال تعريف المتدربين بأنواع المقابلات التليفزيونية المختلفة. فيما سيتضمن البرنامج الثاني مجموعة من المحاضرات ستركز على كيفية التدريب على كتابة التقارير والمراسلات الإدارية.

ولا يقتصر هذان البرنامجان التدريبيان على المحاضرات النظرية فقط، وإنما يتضمنان أيضاً التطبيق العملي، من خلال التدريب على الإلقاء بشكل مرتجل، وإجراء مقابلات إذاعية وتليفزيونية، وكيفية التعامل مع المؤتمرات الصحفية والإحاطة وكيفية التعامل مع الأسئلة المحرجة، وآليات إيصال الأفكار للإعلام بشكل واضح وسهل، والتدريب العملي على كيفية كتابة الرسائل والمكاتبات الإدارية بمختلف أنواعها، وكذلك كيفية إعداد التقارير الخاصة بمحاضر الاجتماعات بشكل واضح.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور محمد عبدالله العلي مدير عام مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» أن مذكرة التعاون مع شركة «باث أرابيا» المتخصصة تنسجم مع أهداف المركز وأولوياته الرئيسية التي تستهدف تأهيل الكوادر البحثية ليس فقط في مجال الدراسات المتخصصة، وإنما أيضاً في الارتقاء بمهاراتها الإعلامية وإعدادها بشكل جيد، وبالشكل الذي يتيح لها التعامل بكفاءة وفاعلية مع وسائل الإعلام المختلفة.

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