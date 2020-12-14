عبدالله بن زايد: نعارض العودة للهيمنة وطرح أفكار استعمارية في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالعلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، في موسكو.

ووصف سموه العلاقات بين البلدين بـ "الاستراتيجية الشاملة"، مشيراً إلى أن العلاقات ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة، وأن الحضور الروسي في معرض إكسبو دبي 2020 سيكون فعالاً.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ترحيب الإمارات بالمبادرات الروسية للتهدئة في المنطقة، مضيفاً "نعمل مع روسيا للعمل على جعل منطقتنا مزدهرة وعصرية"، مشدداً على أن منطقتنا لا يجب أن تكون مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل.

وفي الشأن الليبي أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن ليبيا تواجه تحدياً كبيراً بعد انهيار النظام السابق، وأن الإمارات تتطلع مع روسيا لاستقرار هذا البلد العربي قريباً.

وأكد سموه معارضة الإمارات لعودة الهيمنة وطرح الأفكار الاستعمارية في المنطقة.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متانة العلاقات التي تربط بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، وأوضح أنه ناقش مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والخليج.

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