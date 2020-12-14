بالفيديو.. تعرف على مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية في أبوظبي
نشر مركز النقل المتكامل في أبوظبي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية "درب أبوظبي" على الجسور الرئيسة في مدينة أبوظبي: جسر الشيخ زايد، وجسرالشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح.
المزيد في الفيديو التالي:
مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية #درب_أبوظبي على الجسور الرئيسة في مدينة #أبوظبي: جسر الشيخ زايد، وجسرالشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح. @ITCAbuDhabi #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8Z2BrYTWEa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 14, 2020
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