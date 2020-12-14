بالفيديو.. تعرف على مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مركز النقل المتكامل في أبوظبي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية "درب أبوظبي" على الجسور الرئيسة في مدينة أبوظبي: جسر الشيخ زايد، وجسرالشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح.

المزيد في الفيديو التالي:

مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية #درب_أبوظبي على الجسور الرئيسة في مدينة #أبوظبي: جسر الشيخ زايد، وجسرالشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح. @ITCAbuDhabi #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8Z2BrYTWEa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 14, 2020

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