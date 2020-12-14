بالفيديو.. تعرف على مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشر مركز النقل المتكامل في أبوظبي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح مواقع بوابات نظام التعرفة المرورية "درب أبوظبي" على الجسور الرئيسة في مدينة أبوظبي: جسر الشيخ زايد، وجسرالشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح. 

المزيد في الفيديو التالي:

كلمات دالة:
  • درب أبوظبي،
  • بوابة التعرفة المرورية،
  • أبوظبي
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