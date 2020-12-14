المصدر: وام

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 للدولة عن تحفة فنية متحركة مستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 بعنوان "المنبت" ستحييها الأضواء والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل ابتداء من 14 ديسمبر وحتى 30 يناير 2021.

واستوحي هذا العمل الفني المتحرك من الاحتفال الرسمي "غرس الاتحاد" الذي أقيم مساء الثاني من ديسمبر احتفالًا باليوم الوطني الـ 49 للدولة، والذي تضمن عرضًا تمثيليًا للمراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة ثم تزهر ويشتد عودها، والتي تحاكي مسيرة الاتحاد ونهضة دولة الإمارات وازدهارها.

وسيتم طرح التذاكر للجمهور لحضور الفعالية التي تفتح أبوابها ابتداءً من اليوم 14 ديسمبر ليتمكنوا من الاستمتاع بهذه الفعالية التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

الجمهور على موعد مع عمل فني مبدع مستوحى من "غرس الاتحاد" يجمع الأضواء والفن والموسيقى بأبوظبي https://t.co/dZCJV0bk33#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rPn9gIbW1A — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 14, 2020

وحرصًا على توفير تجربة رائدة للمشاهدين، خصصت اللجنة المنظمة منطقة شاطئية تتميز بإطلالة على التحفة الفنية، وتتسع لحضور 400 شخص حيث يمكنهم الجلوس والاستمتاع بهذا العمل الفني المتحرك مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، ويعود ريع التذاكر لدعم برامج ومشاريع حماية وإكثار أشجار القرم التي ترتبط بشكل وثيق مع تاريخ الإمارات وتشكل غاباتها الممتدة على سواحل الدولة بيئة تدعم التنوع البيئي وتحمي الشواطئ من التآكل.

وقال خلفان المزروعي، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات - بهذه المناسبة - : "يقدم "المنبت" لضيوفه عملًا فنيًا متحركًا بمحتوى مرئي مذهل، ونحن سعداء بتقديم هذه التحفة المتحركة التي تحييها الأضواء والمستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 للدولة، وتجسيدًا لقيم التضامن والوحدة التي يقوم عليها الاتحاد، عملنا لأن نتيح المجال للجمهور لمشاهدة هذا العمل الفني الإبداعي".

ويفتح موقع هذا العمل الفني المتحرك أبوابه أمام الزوار ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً يوميًا، ما عدا يوم الأحد، ليستمتع الحضور بمشهد غروب الشمس وراء غابات القرم وليتسنى لهم الوصول إلى مقاعدهم قبل ابتداء الفعالية بمحتواها المرئي المذهل في تمام الساعة 6 ولغاية 8 مساءً.

وصممت هذه التحفة الفنية المتحركة من قبل فريق من المبدعين الإماراتيين بالتعاون مع المخرجة العالمية إس ديفلين.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات، يتم المحافظة على التباعد الاجتماعي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع الحضور.

لحجز التذاكر، يرجى زيارة: www.uaenationalday.ae

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