محمد بن راشد يعزز العدالة بقانون ينظم أعمال الخبرة

المصدر: دبي ــ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، بهدف تنظيم تلك الأعمال، ودعم الجهات القضائية بخُبراء مُؤهّلين قانونياً وفنياً، بما يسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز دور الخُبراء في تحقيق العدالة. ونصّ القانون على أن يُنشأ في محاكم دبي جدول لقيد الخُبراء، وتشكيل لجنة في محاكم دبي تسمى «لجنة شؤون الخبراء»،كما تُنشأ في محاكم دبي وحدة تنظيمية معنية بشؤون الخبراء.

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محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي







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