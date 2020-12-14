محمد بن زايد يبحث مع رئيس سيشل تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل، علاقات الصداقة، وجوانب التعاون المختلفة، وإمكانات تنميتها، وتوسيع آفاقها.

وذلك خلال استقبال سموه له، أمس، في أبوظبي، وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس سيشل، عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لبلاده، لتعزيز جهودها في مواجهة «كورونا»، مثمناً توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد الفيروس، لشعب سيشل.

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محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيس سيشل

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