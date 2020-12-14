«الهوية والجنسية» تفعّل مجموعة من الخدمات الاستباقية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تفعيل مجموعة من الخدمات الاستباقية تتضمن منصة «أسرتي» وعدداً من الخدمات الفردية التي تم تطويرها ضمن مبادرات إدارة الخدمات الاستباقية بوزارة اللامستحيل، بهدف تعزيز سرعة وفاعلية الخدمات وتقديمها قبل الطلب.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير خدمات مستقبلية استباقية تقدم قبل الطلب لتسهيل حياة المجتمع وتمكين المتعاملين، وفي إطار الجهود لتطوير جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية.

ويهدف تفعيل حزمة الخدمات الاستباقية إلى توفير تجربة متعامل سلسة وسريعة عبر خدمات يتم تقديمها من دون طلب وفي دقائق معدودة.

وقال العميد سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية بالإنابة إن منصة «أسرتي» تعتبر نموذجاً مبتكراً للخدمات الحكومية، وهي حصاد مبادرات مختلفة أطلقتها الهيئة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتهدف إلى تقديم نموذج خدمات مبتكر، متميز وريادي لمنظومة العمل الحكومي.

ارتباط

وتضم منصة «أسرتي» 12 خدمة استباقية مشتركة بين 10 جهات حكومية، لتسهيل المعاملات المرتبطة بحياة الأسرة المواطنة عبر مراحلها المختلفة، وتهدف إلى توفير الخدمات قبل الطلب لضمان تمكين أفراد الأسرة المواطنة من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ما يسهل على المتعاملين تأسيس أسرهم، ويدعم مفاهيم التربية السليمة وما يحتاجه الأطفال من رعاية تعزز التماسك الأسري، إضافة إلى حجز الخدمات الأولية وخدمات الرعاية التي يحتاجها الأطفال بشكل تلقائي، وإعدادهم لمرحلة الدراسة.

وتشكل منصة «أسرتي» نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي من خلال توفير باقات خدمية للمتعاملين قبل طلبها، ترتبط ضمن مجموعة من الخدمات المهمة في حياة المتعامل، يتم تقديمها بما يتناسب مع احتياجات الأسرة الإماراتية من خلال الاستغناء عن الخدمات الورقية التي كانت تتطلب تعبئة أكثر من 12 طلب خدمة وتحميل أكثر من 50 وثيقة ومستنداً، وفي التحول الجديد أصبحت تنفذ بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات.

تجديد

وأطلقت الهيئة خدمات استباقية فردية تشمل تجديد بطاقة الهوية لمواطني الدولة من حاملي بطاقات هوية منتهية الصلاحية أو أوشكت على الانتهاء، وتجديد جواز السفر لمواطني الدولة ممن لديهم جوازات سفر منتهية أو أوشكت على الانتهاء، وتمديد التأشيرة لحاملي التأشيرات القابلة للتمديد التي أوشكت على الانتهاء وهم داخل الدولة، وتعديل وضع الأفراد الذين صدرت لهم تأشيرة جديدة وهم داخل الدولة، عبر تحليل بيانات المتعاملين واستشراف احتياجاتهم بتصميم خدمات استباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

نماذج

ومن جانبه أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن تصميم نماذج عمل مبتكرة وغير تقليدية، يجسد توجهات الحكومة في توفير خدمات مستقبلية ذات كفاءة عالية ضمن باقات متكاملة وتقديمها قبل طلبها بشكل استباقي بما يلبي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.

وقال إن منصة «أسرتي» تم تطويرها بناءً على آراء ومقترحات المتعاملين أنفسهم لتناسب تطلعاتهم المستقبلية وتلبيتها بشكل استباقي.

قبل الطلب

أكدت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية أن إطلاق باقات الخدمات الاستباقية ضمن وزارة اللامستحيل، يدل على تناغم عمل الجهات الحكومية لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين وبشكل استباقي «قبل الطلب»، وصولاً إلى توفير تجربة متعاملين استثنائية، تتضمن تعامل الجمهور مع حكومة واحدة بصرف النظر عن الجهة المزودة للخدمة.

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