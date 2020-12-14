«تويتر» شرطة دبي الثاني ضمن الحسابات الأسرع نمواً في القطاع الحكومي

المصدر: (دبي - البيان)

حصل حساب شرطة دبي في موقع «تويتر» على المركز الثاني ضمن الحسابات الأسرع نمواً في القطاع الحكومي على مستوى الدولة لعام 2020.

وثمّن اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، جهود العاملين في إدارة الإعلام الأمني، التي أدت إلى حصول قسم التواصل الاجتماعي على هذه النتيجة.

ومن جانبه، قال العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، إن توجيهات القيادة العليا في شرطة دبي تحث على التميز في مختلف المجالات وتحقيق نتائج عالية ومرضية، لافتاً إلى أن إدارة إسعاد المجتمع تحرص على دعم مختلف الإدارات الفرعية وأقسامها بهدف تطوير آليات منظومة العمل وتحسينها، والاهتمام بتدريب الموظفين كل في اختصاصه وفق الخطة السنوية الموضوعة لذلك.

وبدوره لفت الرائد خالد المري، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، إلى أن القسم استطاع التعامل مع استفسارات الجمهور في أقل من ساعتين من تلقي الاستفسار.

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