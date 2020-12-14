بحث التعاون الثقافي بين الإمارات وأمريكا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اجتمع معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة مع شون ميرفي - نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وذلك بحضور روبين سولومان مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي بحث العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين والحوار الثقافي الأمريكي – الإماراتي المشترك.

وعبر نسيبة عن تطلِعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وخاصة في المجالين الثقافي والأكاديمي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون مع أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تطرق نسيبة إلى التعاون القائم مع جامعة نيويورك، وعبّر عن فخره بالطلاب الإماراتيين الذين يتلقون التعليم فيها.

وأكد أهمية البرامج الثقافية التي توفرها السفارة الأمريكية في أبوظبي.

وأكد شون ميرفي أن التعاون الأكاديمي مع دولة الإمارات يعد من أهم المحاور بالنسبة للولايات المتحدة.

كما تطرق إلى الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والذي تم إطلاقه مؤخراً، وأضاف إنه منصة مثلى للتعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية.

من جانبها أكدت مستشارة الشؤون الثقافية أنه تم عقد أحد اجتماعات اللجان الفرعية للحوار الاستراتيجي بين كل من معالي حسين الحمادي – وزير التربية والتعليم وماري رويس – مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية منذ أسابيع.

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