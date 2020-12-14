«بلدية وأراضي» دبي توقعان اتفاقية مشاركة لـ«الخريطة الموحدة»

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقع داوود الهاجري، المدير العام لبدلية دبي وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك من خلال الاتصال عن بعد اتفاقية المشاركة، بشأن الخريطة الموحدة للأراضي بإمارة دبي.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات وتوحيد قنوات الخدمة، وتعزيز ثقة المتعاملين من الملاك والاستشاريين والمستثمرين والمطورين العقاريين وإنشاء قاعدة بيانات واحدة على مستوى الإمارة وإصدار خريطة شاملة وموحدة.

وعبر داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي في مراسم توقيع الاتفاقية إلكترونياً عن ثقته بتحقيق الاتفاقية أهدافها بالنفع للمستثمرين والمتعاملين، حيث تم العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الإمارة ونموذج موحد لخرائط الأراضي.

فريق عمل

وأكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتنفيذ الخريطة الموحدة لكامل أراضي دبي لدى كل الجهات كفريق عمل واحد، لتسهيل إجراءات الحصول على الخرائط من قبل الملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين في ثوانٍ معدودوة ومن قنوات عدة.

بيانات خاصة

ويشتمل مشروع تطوير الخريطة الموحدة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الأراضي بدبي تشمل البيانات الخاصة بمالك الأرض وكذلك البيانات التخطيطية والطوبوغرافية للأرض والخدمات وجميع ما يتعلق بالتصميم والاستثمار، وسيتم إصدار الخريطة بالنموذج الموحد المعتمد.

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