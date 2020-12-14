نهيان بن مبارك يبحث علاقات التعاون مع سفير أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال اللقاء بالسفير وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات بما يجسد الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز آفاق التعاون وعلاقات الصداقة مع دول العالم بما يرسخ قيم التسامح والتعايش والتضامن الإنساني بين بني البشر، ويعزز مبادئ الأخوة الإنسانية لصالح البشرية جمعاء وهي القيم ذاتها التي انطلقت منها الإمارات في علاقتها مع دول العالم أجمع».

وأضاف «أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية راسخة».

ومن جانبه أكد أحمد جاويد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيداً بدور الإمارات وجهودها الرائدة عالمياً في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش بإطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

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