إعفاء متبادل بين الإمارات وتايلاند من تأشيرة الدخول المسبقة

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة تايلاند اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين يعفى بموجبها مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى مملكة تايلاند، علماً بأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.

وقع الاتفاقية، خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووارافوت بو أبينيا سفير مملكة تايلاند المعين لدى الدولة، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما وبحضور فيصل عيسى لطفي وكيل وزارة مساعد للشؤون الخدمات القنصلية.

وأكد خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي أنشئت منذ 45 عاماً.

وقال: «إن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين».

وتتضمن الاتفاقية إعفاء من التأشيرة لمواطني الدولة حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة للدخول إلى الأراضي التايلاندية والخروج منها والمرور عبرها من دون تأشيرة بمدة بقاء لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الدخول.

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