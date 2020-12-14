تفاهم إماراتي نيجيري لإنشاء لجنة لتعزيز التنسيق

المصدر: (أبوجا - وام)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية، وتشجيع التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل الخبرات، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا، حيث وقع على المذكرة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، فيما وقعها من الجانب النيجيري، جيفري أونياما وزير الشؤون الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الدولة ونيجيريا، بدأت في عام 1982، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى أبوجا في عام 2009، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.45 مليار دولار أمريكي في عام 2

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