الإمارات تستضيف الاجتماع الوزاري الـ20 للدول الأعضاء في «أيورا»

المصدر: ( أبوظبي - وام)

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في 17 ديسمبر الحالي الاجتماع الوزاري الـ20 للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

كما تستضيف الدولة الاجتماع الـ22 للجنة كبار المسؤولين للدول الأعضاء في الرابطة، برئاسة عبدالناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي. ويتناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأولوية ضمن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة كرئيس حالي لرابطة «أيورا»، كما يناقش كبار المسؤولين في الدول الأعضاء اقتراحات لتعزيز التعاون والحوار ضمن إطار الرابطة، مع التركيز على آليات العمل المشترك ضمن أفضل الممارسات للحد من الكوارث الطبيعية.

وكانت الإمارات، التي تتولى رئاسة الرابطة استضافت الاجتماع نصف السنوي بواسطة تقنية الاتصال المرئي يونيو الماضي.

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